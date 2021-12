'Cacau do Cerrado já é realidade', diz deputado em visita a Riachão das Neves

O deputado Antonio Henrique Júnior visitou, neste final de semana, o município de Riachão das Neves. Em companhia do secretário municipal de agricultura, Antelmo Pinto, percorreu uma área plantada da empresa BioBrasil (parceria de Antelmo e Grupo Schmidt) com cacau irrigado, onde também está sendo implantado um jardim clonal para produção de mudas de plantas aclimatadas à região do Cerrado, geneticamente superiores e resistentes a doenças típicas do cacaueiro, a exemplo da vassoura de bruxa e outros fungos.

As experiências com a lavoura do cacau no oeste baiano são recentes, tem menos de uma década, mas os resultados impressionam ao atingirem uma produtividade acima de 200 arrobas por hectare, devido ao profissionalismo dos produtores e o emprego de alta tecnologia no plantio e manejo da cultura.

O projeto para a expansão imediata da cacauicultura em Riachão das Neves prevê a construção de estufas para a produção aproximadamente dois milhões de mudas por ano.

“O Cacau do Cerrado já é uma realidade. Estamos mandando chocolate de qualidade e nibs (sementes fermentadas, secas, torradas e trituradas) para os estados de São Paulo, Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Estamos muito satisfeitos com a aceitação dos produtos e otimistas com a probabilidade do Cacau do Cerrado se tornar um grande “case” de sucesso no competitivo mercado brasileiro”, afirmou o deputado.

adblock ativo