Brigadistas do Oeste da Bahia recebem equipamentos de EPIs e de combate a incêndios florestais

Brigadistas de sete municípios do Oeste da Bahia receberam 141 kits de equipamentos de proteção individual (EPIs) e de combate a incêndios florestais, totalizando 1.615 itens. O material foi entregue a nove brigadistas e beneficiará os municípios de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Angical, Formosa do Rio Preto, São Desidério, Mansidão e Baianópolis.

Os kits doados pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado (SEMA) e pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) são compostos por fardamentos individuais (gorros, máscaras, capacetes, botas, cantis, mochilas, óculos, luvas de bombeiros, isolantes térmicos, balaclavas e luvas vaquetas), além de ferramentas para combate e prevenção das chamas, como facões, foices, abafadores, pás, rastelos, enxadas, lanternas e bombas costais.

“Esse é mais um esforço para transformar o Programa Bahia Sem Fogo em uma política permanente e cada vez mais robusta. Dinamizamos a contratação e liberação de aeronaves, sendo que duas estão atuando aqui no oeste, também investimos em ações educativas de prevenção e realizamos agora essa entrega. Esperamos que seja um suporte para o trabalho dos brigadistas e que represente nosso reconhecimento. Nosso objetivo é somar forças, criar um clima sinérgico para atuarmos em conjunto”, disse o secretário estadual do Meio Ambiente, Geraldo Reis, durante a entrega dos equipamentos na Unidade Regional do INEMA de Barreiras.

O gestor reforçou a necessidade de fortalecer ações permanentes de convívio com o potencial que várias regiões da Bahia tem de ocorrência de incêndios florestais. Ele sinalizou, ainda, o investimento de R$ 1,6 milhão em equipamentos para as brigadas voluntárias do Estado, sendo que os municípios do Oeste e da Chapada Diamantina já foram contemplados.

Os brigadistas reforçaram a importância da educação ambiental para a prevenção de incêndios. “Trabalho há sete anos com isso e vejo que nossa arma maior é a conscientização. Sabemos que todo ano têm incêndios, algumas vezes provocado, mas também ocorre do próprio do bioma. Então, na nossa cidade fizemos um viveiro para fazer o reflorestamento e temos cercado as nascentes para dar maior proteção”, disse o chefe da brigada de São Desidério, Celso Arlan.

“Os equipamentos dão maior condição de trabalho aos brigadistas e são um incentivo inicial para este trabalho que tem muitos desafios”, ressaltou Maria Jacinta Cunha, responsável pela brigada voluntária de Formosa do Rio Preto.

