Bombeiros são designados para combate a novo incêndio em Barreiras e LEM

Após monitorar e controlar um incêndio que atingia uma área de vegetação no município de Morpará, no Oeste baiano, no domingo (5), o Corpo de Bombeiros Militar foi designado para o combate a um novo incêndio em Barreiras e no povoado de Muriçoca, em Luís Eduardo Magalhães, na mesma região.

Devido à dificuldade de acesso à área, os bombeiros terão o auxílio, nesta segunda-feira (6), de uma aeronave pilotada de forma remota (drone) para a avaliação da área.

