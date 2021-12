Bombeiros resgatam corpo preso em ferragens na BR-135

Bombeiros militares do 17º GBM/Barreiras recuperaram o corpo de um motorista das ferragens de um caminhão, na madrugada desta sexta-feira, 11. O veículo havia tombado na BR-135, em Barreiras. Não há informações sobre a identidade do homem.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição de serviço foi acionada por volta das 2h40, via central de emergência. No local, os militares constataram o acidente e identificaram que a vítima estava presa à cabine do caminhão, já sem vida.

Equipamentos de resgate veicular, a exemplo de expansores hidráulicos e almofadas pneumáticas, foram utilizados na operação. Após o trabalho, o corpo foi encaminhado à Polícia Técnica, que será responsável pela identificação e perícia. Não há informações sobre as causas do acidente.

