Bombeiros resgatam cobra em quintal de residência na cidade de Barreiras

Uma cobra foi resgatada pela guarnição do 17º Grupamento de Bombeiros Militar (17º GBM/Barreiras), na tarde deste domingo, 28. O animal foi encontrado no quintal de uma casa do bairro Morada da Lua, na cidade de Barreiras, na região oeste da Bahia.

O Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 15h30 para atender a ocorrência, quando os moradores da residência encontraram o animal.

Durante o resgate, os bombeiros utilizaram um pinção para alcançar a cobra e uma caixa específica para transportá-la de volta à natureza. Ninguém ficou ferido.

