Bombeiros resgatam cobra dentro do pneu de um carro em Barreiras

Uma cobra foi resgatada na manhã desta quinta-feira, 17, por equipes do Corpo de Bombeiros, no município de Barreiras (distante a 863 km de Salvador), no extremo oeste do estado da Bahia. O animal estava escondido no compartimento de pneus de um carro.

A situação aconteceu na rua 26 de Maio, que fica localizada na região do centro. De acordo com o dono do veículo, ele estava em uma zona rural e acredita que o animal possa ter se escondido dentro do automóvel sem que ele percebesse.

Para realizarem o resgate, os Bombeiros foram equipados com um pinção e um gancho. Os agentes retiraram a cobra do compartimento do automóvel e a levaram de volta para a natureza. Ninguém ficou ferido na ocorrência.

