Bombeiros iniciam fase de monitoramento de incêndio na cidade de Barra

Os bombeiros militares especialistas em combate a incêndios florestais iniciaram nesta quarta-feira, 7, o período de monitoramento na região de Barra, no Oeste da Bahia. De acordo com o Grupamento de Bombeiro Militar da Bahia (GBM-BA), as equipes vão retornar nesta quinta, 8, ao último ponto de fumaça identificado, para verificar a situação. Segundo dados do Climatempo, a temperatura deve chegar a 39°C e a intensidade do vento em torno de 25 km/h.

Além do município de Barra, outras três cidades do interior baiano registraram focos de incêndio, que são combatidos pelos bombeiros. Confira a situação;

Morpará

No inicio da noite desta quarta-feira, 7, os bombeiros identificaram e combateram um foco de incêndio próximo à sede do município de Morpará, a 540 km de Salvador. Nesta quinta-feira, 8, os militares vão retornar para as proximidades do povoado de Quixaba, onde também verificaram focos de incêndio no dia anterior.

Barreiras

Conforme o órgão, um combate realizado por agentes do GBM-BA impediu o avanço das chamas em direção a um complexo de produção de energia solar na Serra da Bandeira, em Barreiras, a 864 km da capital baiana.

Os militares atuaram em três localidades distintas. Nesta quinta-feira, 8, eles retornaram à área atingida para verificar a situação após o combate do dia anterior.

Andaraí

Mais nove bombeiros militares e dois aviões modelo airtractor, do Programa Bahia Sem Fogo, chegaram nesta quinta-feira, 8, para darem apoio ao combate ao incêndio na região de Andaraí, a 333 km de Salvador. Militares irão percorrer a área atingida realizando o combate dos focos existentes. Os pilotos das aeronaves também vão manter contato direto com os bombeiros, o que facilita a identificação de áreas de difícil acesso que possam ser atingidas. Conforme dados do Climatempo, a temperatura para esta quinta-feira deve chegar a 37 °C e a intensidade dos ventos em torno de 14 km/h.

