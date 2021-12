Bombeiros debelam incêndio em posto de combustível na BR-242

Bombeiros militares do 17º GBM/Barreiras debelaram um incêndio que atingiu uma carreta na madrugada desta quinta-feira, 2, na BR-242 em Barreiras. O caso ocorreu no estacionamento do Posto Jequitibá, por volta das 3h.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Devido a natureza da carga, a guarnição utilizou líquido gerador de espuma (LGE) para combater as chamas.

O trabalho durou cerca de 15 minutos e garantiu a segurança do posto de combustível, já que o veículo estava estacionado próximo a outras carretas. Não há informações sobre o que causou o incêndio.

