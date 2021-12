Bombeiros combatem incêndio em galpão na cidade de Barreiras

Equipes do 17º Grupamento de Bombeiros Militar (17º GBM/Barreiras) atuaram, na madrugada deste domingo, 28, no combate a um incêndio que atingiu um galpão com galões de óleo queimado no bairro Flamengo, na cidade de Barreiras, no oeste baiano.

O fogo já foi controlado, mas os bombeiros permanecem no local para fazer o trabalho de rescaldo. Dois caminhões com capacidade de 20 mil litros de água, além de galões com líquido gerador de espuma (LGE), foram usados na ocorrência.

Por causa da natureza do material combustível, várias explosões foram registradas no interior do galpão, o que tornou o trabalho de combate perigoso. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio nem registro de feridos.

