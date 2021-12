Base Comunitária é inaugurada em Barreiras

Foi inaugurada, nesta quinta-feira (18), no bairro de Santa Luzia, em Barreiras, a Base Comunitária de Segurança (BCS), que levará o conceito de polícia cidadã a mais de 18 mil moradores que vivem no bairro mais populoso do município. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA), mais de R$ 1 milhão foi investido na construção da unidade, que conta com sala de informática, área destinada à realização de aulas, entre outros espaços.

A BCS disponibilizará à população atividades como aulas de judô e capoeira para os jovens, projetos de música, informática, além de yoga para a terceira idade. “Em todas as áreas onde o policiamento comunitário foi instalado houve grandes reduções nos crimes violentos e um alto índice de recuperação e participação dos jovens”, afirmou o secretário Maurício Barbosa. Ainda segundo ele, a expectativa é de que, após o início das ações da BCS, os índices criminais na região sofram redução de, pelo menos, 50%.

