Barreiras vai ganhar policlínica regional de saúde

A ordem de serviço que garante o início imediato da construção da Policlínica Regional de Saúde de Barreiras foi assinada nesta segunda-feira (14), pelo governador Rui Costa. O investimento, que inclui obras e equipamentos de ponta, é de R$ 25 milhões de recursos exclusivos do Governo do Estado. O Consórcio Público Interfederativo da Região de Barreiras e Ibotirama, que será formado por 22 municípios, ficará responsável pela manutenção da unidade de Saúde. A nova instalação, a ser construída em uma área de quase três mil metros quadrados, vai beneficiar os cerca de 655 mil habitantes das cidades participantes, dentro de 12 meses.

"O governo e os municípios conseguiram se unir e os habitantes do Oeste vão ter acesso a uma unidade dotada de total infraestrutura, conforto e equipamentos de primeira linha. Isso tudo custa caro, mas o povo merece ser atendido com o que há de melhor. A Bahia, graças a Deus, virou uma exceção à regra nacional, pois o Brasil é um país que amarga uma severa recessão. Apesar de não termos uma grande arrecadação, estamos fazendo muitos investimentos, liderando a aplicação de recursos em vários segmentos, como é o caso da Saúde", destacou o governador Rui Costa.

O secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas , explicou que a policlínica é um equipamento para realização de procedimentos de média e alta complexidade e tem a missão de regionalizar a Saúde, desafogando a procura por atendimentos nos hospitais e agilizando o tratamento dos mais de 12 milhões de baianos que vivem no interior. Ainda segundo o gestor, serão diversas especialidades e oferta de exames como ressonância magnética e eletroencefalograma, realizados em 12 consultórios, equipados com dispositivos de última geração. "Essa é a primeira policlínica do Oeste que, assim como em outros municípios, vai levar atendimento de 18 especialidades e realizar até pequenas cirurgias para o povo dessa região", detalhou Vilas-Boas.

Os municípios que deverão integrar o consórcio para a manutenção da Policlínica de Barreiras são: Angical, Baianópolis, Brejolândia, Catolândia, Cotegipe, Cristopólis, Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério, Tabocas do Brejo Velho, Wanderley, Brotas de Macaúbas, Buritirama, Ibotirama, Morpará, Muquém de São Francisco, Oliveira dos Brejinhos e Paratinga, além de Barreiras, que sediará a décima unidade a ter as obras em execução. Quatro equipamentos do gênero já estão funcionando, atendendo as regiões de Teixeira de Freitas, Guanambi, Irecê e Jequié.

Ainda em Barreiras, o governador Rui Costa autorizou o lançamento do edital para a elaboração do projeto de reforma e ampliação do Hospital do Oeste, que vai envolver recursos da ordem de R$14,7 milhões. Também inaugurou o Hemocentro Regional de Barreiras e entregou duas ambulâncias: uma para o município de Buritirama e outra para Barreiras. A entrega das instalações da nova sede da Defensoria Pública do Estado; do sistema de abastecimento de água e de 1.224 certificados do Cadastro Ambiental Rural, destinados a pequenos agricultores familiares, também fora, compromissos cumpridos por Rui Costa, no município.

