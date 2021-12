Barreiras terá 12 dias de programação natalina

Com suas ruas, praças e avenidas coloridas e iluminadas decoradas na temática do Natal, o município de Barreiras terá uma programação cultural de mais de uma semana, começando no dia 12. Música, teatro, dança e manifestações culturais estão entre as atividades, que estarão divididas em dois locais: no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha, onde está montada a Vila do Natal, e o Centro Cultural Rivelino de Carvalho, que receberá diversas peças teatrais.

No Parque de Exposições, a programação se inicia no dia 12, com eventos sempre a partir das 19h. Destaque para o dia 22, reservado para a chegada de Papai Noel. Para o dia seguinte, está programada uma missa campal, às 18h, reunindo todas as paróquias de Barreiras. Em seguida, haverá uma apresentação musical de MPB, Rock, Pop e canções natalinas, encerrando a programação. Já no Centro Cultural, nos dias 13, 14 e 15, pela manhã e à tarde, haverá uma mostra teatral com peças adaptadas de textos de autores como Willian Shakespeare, Ruth Guimarães e Lia Luft. A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura de Barreiras.

adblock ativo