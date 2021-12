Barreiras sedia Encontro Territorial Bacia do Rio Grande

O município de Barreiras sedia o Encontro Territorial – Bacia do Rio Grande, que acontece na quarta-feira (6), às 9h, na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Promovido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado da bahia (SEMA), o evento vai reunir lideranças dos municípios que integram o Território de Identidade com o objetivo de socializar experiências, informações e aprendizados socioambientais, a partir do resultado do Projeto Cerrado e do Mapeamento das Experiências Socioambientais, da SEMA.

Participam do encontro representantes da SEMA, do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Agricultura; dos colegiados territoriais, dos comitês de bacias; das universidades e dos conselhos municipais de Meio Ambiente. Ao final das discussões será construída uma agenda coletiva para o fortalecimento e a visibilidade das ações.

