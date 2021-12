Bahia tem recorde de produtores de algodão com certificação internacional

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) afirma que 74% do algodão plantado na Bahia recebeu certificação do Programa Algodão Brasileiro (ABR) - que atua em benchmarking (processo de avaliação da empresa em relação à concorrência ) com o Better Cotton Iniciative (BCI) - de melhores práticas socioambientais sustentáveis. Na última safra (2016/2017), de acordo com a coordenadora do programa Sustentabilidade da ABAPA, Bárbara Bonfim, 74% da área plantada de algodão recebeu a certificação, que abrangeu um total de 140,4 mil hectares e que comprovam excelência com parâmetros mundiais na adoção de práticas sustentáveis no campo, a exemplo do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalhador, legislação trabalhista, uso racional e preservação do meio ambiente e aplicação de boas práticas agrícolas na produção do algodão.

Com esses selos, os agricultores baianos comprovam ações ambientalmente responsáveis e relações justas de trabalho. Eles também passam a ficar alinhados às demandas do mercado consumidor global, garantindo acesso irrestrito a novos nichos que prezam a qualidade da pluma e sustentabilidade em sua produção. “Tivemos uma adesão em massa dos produtores de algodão baianos ao programa ABR, ou seja, quase a totalidade deles se interessaram e puderam avaliar as suas rotinas em todas as áreas, econômicas, ambiental e trabalhista, e 48 deles conseguiram passar pelos rigorosos critérios do programa ABR/BCI. Isto mostra que os agricultores, principalmente do oeste da Bahia, já respeitam as legislações e se preocupam com o meio ambiente e a sustentabilidade”, explica a coordenadora.

O Brasil é, hoje, o quinto maior produtor de algodão mundo e o primeiro em fornecimento de fibra sustentável licenciada pela BCI. O programa ABR derivou de uma iniciativa desenvolvida pela Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (AMPA), em 2005, e foi replicado nacionalmente pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a partir de 2009. Em 2013, teve início o benchmarking entre o ABR e a BCI.

