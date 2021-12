Bahia Pesca seleciona famílias em Barreiras e Luís Eduardo Magalhães

A Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, em parceria com a ONG Mandacaru, inicia seleção de famílias que receberão assistência técnica. As reuniões irão acontecer das 8h às 18h, primeiramente em Barreiras (na igreja católica da comunidade de Baraúna), nesta quinta-feira (9); e em Luís Eduardo Magalhães (na Associação de Produtores da Comunidade de Galinhos), na sexta (10).

A expectativa da Bahia Pesca é que, nesta primeira etapa, cerca de 100 famílias sejam beneficiadas, sendo que terão prioridade piscicultores integrantes de associações, colônias ou cooperativas agrícolas. Até o final de agosto mais 300 famílias das cidades de Santana, Santa Maria da Vitória, Correntina e São Desidério serão selecionadas. As datas das reuniões de mobilização nessas cidades serão divulgadas posteriormente.

