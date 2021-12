Bahia Farm Show terá entrada gratuita neste sábado

A partir das 13h deste sábado (9), a Bahia Farm Show terá entrada gratuita e o público poderá conferir as atrações e inovações agrícolas expostas na Bahia Farm Show sem precisar pagar por isso. A ideia é oportunizar o acesso ao evento para um número maior de pessoas, porém, aquelas que optarem pelo pagamento da entrada para contribuir com o Ingresso Solidário, que destina 20% do valor para o Hospital do Oeste, terão esta opção.

