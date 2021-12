Bahia Farm Show realiza sessão itinerante da Assembleia Legislativa da Bahia

Agricultura e meio ambiente estão na pauta das discussões da sessão itinerante da Assembleia Legislativa da Bahia, na abertura da Bahia Farm Show, no dia 29/5. A novidade é que este ano, além da Comissão de Agricultura e de Política Rural, farão parte da comitiva deputados representantes da Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos. A sessão acontece às 16h, no auditório da Fundação Bahia, com a participação de deputados estaduais e agricultores.

O autor da proposta de realização da sessão e também presidente da Comissão de Agricultura, deputado Eduardo Salles, afirma que o espaço é propício ao diálogo e para que os parlamentares ouçam as demandas regionais e as defendam com a criação de leis específicas. “Ampliamos a participação das comissões por entender a importância das discussões em torno da agricultura e do meio ambiente. Estaremos prontos para ouvir as demandas das associações, cooperativas e sindicatos; entender os problemas existentes; e buscar soluções”.

A coordenadora geral da feira, Rosi Cerrato, destaca que o evento, além de estar consolidado como uma das maiores vitrines de tecnologia agrícola no cenário nacional, se fortalece como importante palco de discussões e disseminação de conhecimento, buscando agregar mais valor à agricultura regional. “Dentro deste foco, a sessão itinerante aborda questões e situações vivenciadas no dia a dia pelo produtor do Oeste. É um momento estratégico de expor aos nossos representes políticos a necessidade de se criar leis e medidas eficazes, capazes de viabilizar a atividade e fortalecê-la ainda mais”.

A feira, que acontece no Complexo Bahia Farm Show, no município de Luís Eduardo Magalhães, entre os dias 29/5 e 2/6, é organizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), Fundação Bahia, Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda. (ASSOMIBA) e Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.

adblock ativo