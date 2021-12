Bahia Farm Show inova com a realização de dois leilões este ano

A Bahia Farm Show traz como uma das novidades a estipulação de duas datas para a compra e venda de gado com a qualidade e o alto padrão genético. Organizados pela Associação dos Criadores de Gado do Oeste da Bahia (ACRIOESTE), os leilões serão dias 30 de maio e 1º de junho e integram a programação oficial da considerada maior feira do gênero do Norte/Nordeste, a ser realizada entre 29 de maio e 2 de junho, no município de Luís Eduardo Magalhães.

O presidente da ACRIOESTE, Stefan Zembrod, explica que dois fatores foram considerados para inserir um novo leilão durante a feira: abrir um canal exclusivo para comercialização de animais cruzados das raças Aberdee Angus e Red Angus e a vitrine que a Bahia Farm Show representa na exposição de marcas e produtos. “A abertura de um espaço de comercialização para essas raças se faz necessária em função dos criadores estarem optando por esses animais pela qualidade da carne e os anseios do mercado por um produto mais nobre. Além disso, a feira está consolidada como importante espaço para o fechamento de negócios, portanto é um local estratégico para a realização dos leilões”.

As duas raças (Aberdee Angus e Red Angus) irão compor o desfile de animais durante o primeiro leilão, no dia 30. Já o tradicional Leilão de Gado de Corte da ACRIOESTE, específico para criadores de gado da raça Nelore, será na véspera do encerramento da Bahia Farm Show, no dia 1º. Os organizadores destacam que serão ofertados animais para cria e recria, como touros aptos para reprodução, bezerros e bezerras, além de garrotes e novilhas, preferencialmente oriundos dos criatórios que fazem genética de melhoramento de Nelore. Nesse leilão, a expectativa é que todos os currais estejam lotados, atingindo uma média de 500 animais disponíveis para a comercialização.

No ano passado, o valor médio de cada animal ficou em R$ 170 por arroba e o leilão teve 100% de liquidez, acima do preço de mercado e com venda de todos os lotes oferecidos, o que reforça a qualidade dos animais negociados. “Esses resultados demonstram que a feira se torna um espaço estratégico também para a pecuária. Os criadores da região têm na Bahia Farm Show um local estratégico para demonstrar o nível do plantel aqui existente. Nossa meta, com o evento, é fortalecer a pecuária regional e promover o incremento da economia”, afirma a coordenadora da feira, Rosi Cerrato. A região Oeste possui um rebanho estimado em dois milhões de cabeças, com ênfase para o gado de corte. Segundo dados da ACRIOSTE, a raça predominante é a Nelore e, em menor escala, a Guzerá e o gado de leite

adblock ativo