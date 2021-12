Bahia Farm Show é reverenciada pelos expositores veteranos

Confirmada para o período de 29 de maio a 2 de junho, no município de Luís Eduardo Magalhães, a Bahia Farm Show - que conquistou o título de maior feira em volume de negócios do Norte/Nordeste do Brasil - será palco de estreia para muitas empresas. Mas os organizadores confiam que as veteranas continuarão sendo o grande destaque, já que, muitas delas, cresceram com o próprio evento, participando desde a sua primeira edição. É o caso da Agrosul, revendedora da John Deere para o Oeste da Bahia, que, segundo o diretor-geral Olmiro Flores, apostou na feira desde o começo, nunca tendo medido esforços para estar em todas as suas edições.

“Eu fazia parte da comissão organizadora do evento ainda mesmo antes de ter a marca Bahia Farm Show. Houve um ano em que não conseguimos realizar porque a franquia ficou muito cara, acho que isso deu força para ser criada a marca hoje forte e com caráter exclusivo de feira de negócios. O que eu ainda sinto falta é ausência dos agricultores da Chapada Diamantina e da região de Guanambi, no Sudoeste da Bahia. Eles precisam conhecer este evento, isso o tornará ainda mais forte”, afirma Flores.

Responsável pela Bamagril Máquinas Agrícolas e Peças, a empresária Ida Barcellos também tem história para contar das edições passadas em que participou. “Tínhamos um propósito muito certo quando abraçamos a ideia; temos empresa na cidade (Luís Eduardo Magalhães) e moramos nela, então por que não participar? Todo início de qualquer evento tem a incerteza natural, mas a Bahia Farm Show se firmou e a credibilidade existe e é importante destacar a parte social inserida no evento, que traz renda para todos”, considera.

O diretor da Jaraguá Bahia, concessionaria New Holland, Fábio Martins, que participa desde a primeira edição da Bahia Farm, destaca o patamar que o evento alcançou: “A gente vê uma consolidação da feira ao longo dos anos e, cada vez mais, ela se torna o palco de tecnologias e debates. E o que é melhor: está aqui, dentro do município em que o agricultor vive, ele participa e conhece o que há de mais novo sem sair de casa. Este ano há uma expectativa muito boa, não apenas pela safra que promete ser excelente, mas em função do cenário econômico do Brasil que começa a apresentar uma melhora”, avalia.

Bahia Farm em números - Na primeira edição da Bahia Farm Show, a área ocupada pela feira era de 200 hectares e hoje são 144 mil hectares. O número de visitantes passou dos 26 mil para os atuais 75 mil, durante os cinco dias de evento. Em 2007, o volume de negócios fechados foi de R$ 250 milhões, já na edição 2017 atingiu a marca histórica de R$ 1,531 bilhão em intenções de negócios. Mais informações clique aqui .

