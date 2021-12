Bahia Farm Show é aberta em Luís Eduardo Magalhães

A 14ª edição da Bahia Farm Show foi aberta oficialmente nesta terça-feira (5), com a presença do governador Rui Costa. A maior feira agrícola do Norte/Nordeste deverá movimentar, até sábado (9), mais de R$ 1, 5 bilhão em negócios. A organização do evento espera que mais de 60 mil pessoas circulem nos cinco dias para conferir as inovações em tecnologia agrícola e a disseminação de conhecimento, oferecidas por expositores, pesquisadores e empresas do setor agrícola.

Para o governador Rui Costa, a feira representa a agricultura moderna. “É um orgulho para o baiano poder conferir e atestar o esforço e a dedicação empregados neste evento. São agricultores que vêm construindo uma história de sucesso e trazendo a tecnologia como referência. Tenho orgulho de trabalhar junto com eles e de estar realizando grandes investimentos no setor, tanto para a grande Agricultura, quanto para a Agricultura Familiar, do grande ao pequeno produtor. A Bahia tem muito potencial, por isso convido os grandes empresários a investirem aqui, para trazer o beneficiamento das cadeias produtivas e industrializar os nossos produtos”, enfatizou.

A feira conta com um quadro de palestras, mesas redondas e discussões, resultando em mais de 30 eventos. Participam da mostra as maiores empresas de máquinas, implementos, insumos, aviação e serviços. "A feira é resultado de um ano inteiro de trabalho e planejamento. Os últimos 30 dias, especialmente, são extremamente intensos, com a montagem de 250 estandes. São cerca de 900 marcas expostas nessa feira", disse o presidente da Bahia Farm Show, Celestino Zanella.

