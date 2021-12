Bahia Farm Show 2019 será lançada na FENAGRO

A 15ª edição da Bahia Farm Show será lançada nesta terça-feira (27), às 19h, no auditório da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI), instalado na Feira Internacional de Agropecuária da Bahia (FENAGRO), no Parque de Exposições. Na ocasião, também será lançada a terceira edição da Cartilha Regularização Ambiental de Propriedades Rurais no MATOPIBA (região de intensa expansão do desmatamento no Cerrado formada pelos Estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia).

Responsável por alavancar a economia do Estado, a Bahia Farm Show movimentou, só no ano passado, em meio a um cenário de retração, mais de R$ 1,8 bilhão. Com um clima favorável para a agricultura, a expectativa dos organizadores é que esta edição, que acontece entre 28 de maio e 1º de junho de 2019, no município de Luís Eduardo Magalhães, supere essa marca.

A Cartilha Regularização Ambiental de Propriedades Rurais no Matopiba, por sua vez, é aguardada por profissionais, pesquisadores e estudantes de cursos agrotécnicos pelo seu conteúdo esclarecedor em relação ao cumprimento das legislações ambientais vigentes. Os exemplares serão distribuídos gratuitamente no evento.

Além de representantes das entidades do Agronegócio, confirmaram presença no evento a secretária da Agricultura, Andrea Mendonça; o superintendente de Políticas do Agronegócio, Guilherme Bonfim; o diretor geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), Bruno Alves; e os deputados estaduais Eduardo Salles e Antônio Henrique Júnior; entre outros.

