Bahia Farm Show 2019 será lançada este mês em Luís Eduardo Magalhães

A Bahia Farm Show 2019 será lançada oficialmente em entrevista coletiva para a imprensa, no dia 23 de abril, às 19h, no auditório do Hotel Saint Louis, em Luís Eduardo Magalhães. Durante o evento, serão divulgadas as novidades reservadas para edição que celebra os 15 anos da maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do Norte e Nordeste brasileiros. Além dos organizadores, estarão presentes representantes dos agentes financeiros, poder público e expositores. A feira vai acontecer no período de 28 de maio a 1º de junho e a expectativa dos envolvidos é repetir o sucesso da edição passada, que atingiu a marca histórica de R$1,891 bilhão em volume de negócios.

A programação da feira contempla uma grade com mais de 20 palestras e workshop sobre agronegócio, com destaque para o Fórum do Canal Rural e o leilão de gado. “Estamos trabalhando, incansavelmente, para garantir aos visitantes e expositores um espaço confortável, com foco na disseminação de conhecimentos e que possibilite aproximar o público da agricultura de ponta praticada da região Oeste da Bahia. A feira será, mais uma vez, uma vitrine de bons negócios e com novidades importantes nesta edição”, considera a coordenadora geral da Bahia Farm, Rosi Cerrato.

Entre as novidades já anunciadas para este ano estão o novo espaço coberto com 62 m2, os novos estandes que, somados aos do galpão já existente, dobrarão o número de espaços destinados às empresas expositoras, em área coberta. O número de empresas participantes deverá ultrapassar as 210 que em 2018 representaram mais de 900 marcas e produtos. A previsão dos organizadores é que o crescimento de novos expositores nesta edição seja de 45% contra os 20% do ano passado, de acordo com o presidente da feira, Celestino Zanella, que também preside a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), entidade realizadora do evento.

“Estas adesões de novas empresas mostram a força que a marca Bahia Farm Show conquistou nestes 15 anos de existência. Certamente, trata-se de uma parada obrigatória para aqueles que queiram divulgar seus produtos e prospectar clientes em um evento que possui credibilidade e se traduz em bons retornos. Neste lançamento, estaremos, mais uma vez, mostrando os números gerados pela feira, tanto de empregos diretos e indiretos quanto de negócios, evidenciando a sua importância enquanto vetor social e econômico. Sem falar que a Bahia Farm não é um espaço apenas para compra e venda, ela também é palco para pesquisas e troca de conhecimento, trazendo resultados positivos para comerciantes e para o público em geral”, considera Zanella.

A Bahia Farm Show é realizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda. (ASSOMBIA), Fundação Bahia e Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães. Mais informações no site do evento .

