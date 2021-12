Bahia Farm Show 2019 movimenta mais de R$ 1,9 bilhão em volume de negócios

Um montante superior a R$ 1,9 bilhão em volume de negócios foi contabilizado pelos organizadores da Bahia Farm Show 2019 como resultado do evento, que se consolida como a maior feira agrícola e de negócios do Norte e Nordeste do país. A edição, que marcou os 15 anos da Bahia Farm, aconteceu entre 29 de maio e 1º de junho, supera em números a do ano passado, quando atingiu pouco mais de R$ 1,8 bilhão.

De acordo com o balanço dos organizadores, a Bahia Farm Show 2019 recebeu um público recorde de 68.197 visitantes. Além disso, a feira deste ano foi 30% maior em relação a de 2018, por conta do segundo pavilhão coberto inaugurado, que abrigou 62 novos expositores, totalizando 260. O evento ficou marcado, também, pela participação de lideranças políticas, como governadores (Bahia, Tocantins e Roraima); secretários de Estados e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

O presidente da Bahia Farm Show, Celestino Zanella, fez um balanço desta edição: “Foi uma edição memorável, digna de uma celebração de 15 anos. Estamos com uma feira maior e mais organizada. Os números finais refletem a credibilidade alcançada pelo evento nesta trajetória. São resultados importantes em um momento delicado da nossa economia. Mesmo assim, chegamos bem próximos dos R$ 2 bilhões e só temos a comemorar com isso, pois essas cifras reafirmam o importante papel do setor agrícola em gerar riqueza. É uma vitória de todos que ajudaram a construir esta feira, ao longo de sua existência”.

Dentre as novidades apresentadas no evento, destaque também para a Ilha de Segurança, que reuniu Corpo de Bombeiros, Policiais Civil, Militar, Rodoviária Federal e Estadual, Cipe Cerrado e Graer, e a ampliação da área destinada à agricultura familiar. “Procuramos melhorar, a cada novo ano, estes dois espaços, que foram bastante visitados, se tornando, em meio a máquinas e equipamentos de alta tecnologia, atrações à parte”, ressaltou a coordenadora do evento, Rosi Cerrado. Ela destacou, ainda, o índice de satisfação dos expositores, após pesquisa realizada. “Esse levantamento é fundamental para buscarmos melhor a cada edição. Esse é o nosso maior desafio”.

A edição 2020 da Bahia Farm Show está confirmada para os dias 26 a 30 de maio. O evento é uma realização da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), Fundação Bahia, Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda. (ASSOMIBA) e Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.

