Bahia Farm Show 2018 será aberta na terça-feira (5)

A Bahia Farm Show 2018 será aberta, oficialmente, às 10h de terça-feira (5), na Praça do Coreto, no Complexo Bahia Farm Show, no município de Luís Eduardo Magalhães, com a presença do governador Rui Costa. A maior feira agrícola do Norte e Nordeste, que teve sua data de realização remarcada por conta da paralisação nacional dos caminhoneiros, prossegue até sábado (9), com a perspectiva de movimentar mais de R$1,5 bilhão em negócios. A expectativa é que mais de 60 mil pessoas circulem durante os dias do evento que traz inovações em tecnologia agrícola e a disseminação de conhecimento oferecidas por expositores, pesquisadores e empresas do setor agrícola.

O quadro de palestras, mesas redondas e discussões da feira prevê mais de 30 eventos durante os cinco dias. No primeiro dia, às 16h, será realizada a sessão itinerante da Assembleia Legislativa, com a presença de deputados e, nesta edição, com representantes das comissões de Agricultura e do Meio Ambiente. Ainda entre os destaques da programação, na sexta-feira (8), irá acontecer o tradicional Leilão de Corte da Associação dos Criadores de Gado do Oeste da Bahia (ACRIOESTE), que, ao contrário do anunciado anteriormente, condensará, em um único evento, a oferta de animais cruzados das raças Aberdeen Angus e Red Angus, com animais para cria e recria, como touros aptos para reprodução, bezerros e bezerras, além de garrotes e novilhas da raça Nelore.

A grade de programação atualizada pode ser conferida no site oficial feira . O acesso ao interior do Complexo Bahia Farm Show (BA 020/242, km 535) se dá por meio da aquisição do Ingresso Solidário a R$ 15, dos quais, R$ 3 são revertidos para o Hospital do Oeste realizar melhorias em sua estrutura. O local oferece a expositores e visitantes uma infraestrutura com ruas asfaltadas, dois restaurantes, dois auditórios, estacionamentos e campo experimental com pesquisas do setor agrícola, além de área para test drive com exibições e performances do setor automotivo, posto médico, sanitários, área de lazer, bosque de espécies nativas, central de atendimento ao expositor e ao montador e segurança 24 horas.

adblock ativo