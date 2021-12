Bahia Farm Show 2018 é lançada oficialmente na FENAGRO

Consolidada como a maior feira em tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste, a Bahia Farm Show 2018, em sua 14ª edição, foi lançada, oficialmente, na terça-feira (28), dentro do estande da Associação Baiana de Produtores de Algodão (ABAPA) e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), montados na 30ª Feira Internacional da Agropecuária (FENAGRO), que acontece até domingo (3), no Parque de Exposições de Salvador.

A Bahia Farm Show, que acontecerá entre os dias 29/05 e 02/06 de 2018, vai oferecer para pequenos, médios e grandes agricultores do MATOPIBA (região agrícola localizada na divisa dos Estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) as principais inovações tecnológicas em maquinário, insumos, sementes e softwares, com juros reduzidos e crédito facilitado, de acordo com o presidente da Bahia Farm Show e da AIBA, Celestino Zanella.

Para a edição 2018, a coordenadora da Bahia Farm Show Rosi Cerrato explicou que todos os esforços foram concentrados para a manutenção do complexo da Feira, instalada em uma área total de 144.000 m², com uma infraestrutura completa e arrojada para o conforto de expositores e visitantes. “É uma feira de cinco dias, mas que envolve investimentos o ano todo. Temos expositores que estão retornando para a Feira e muitos outros chegam para somar conosco na exposição de 2018, expondo pela primeira vez, primeiro por confiarem na marca da Bahia Farm Show e segundo por ter certeza no retorno em volume de negócios”, ressalta Rosi Cerrato.

Parcerias

O Secretário da Agricultura da Bahia, Vitor Bonfim, destacou que o sucesso da feira está na parceria entre as instituições do setor público, privado, ensino e pesquisa, além claro dos próprios agricultores que acreditam na força do agronegócio da região. “É uma feira que não se vende bebidas alcoólicas, não há apresentações de artistas, todo o público presente participa porque está querendo saber das novidades no mercado agrícola e nos negócios que são gerados durante o evento".

A Bahia Farm Show tem uma grande importância para o desenvolvimento socioeconômico local, conforme destacou o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Oziel Oliveira: “A cidade e o nosso setor de serviços, como rede hoteleira, restaurantes e a parte de infraestrutura estará preparada para atender todo o contingente de pessoas que vem para a Bahia Farm Show 2018. Estaremos no evento com um estande e com o trabalho voltado para a sustentabilidade e para a agricultura familiar”.

Além de mostras de produtos e serviços, a Feira oferecerá uma grade com programação variada de palestras e workshops sobre agronegócio. Alguns destaques dentro da programação são o Fórum do Canal Rural e o Leilão de Gado, que integram o cardápio de opções oferecidas durante o evento, que se consolida como uma das mais importantes e avançadas vitrines do agronegócio nacional.

adblock ativo