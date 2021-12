Bahia Farm Show 2018 é lançada com a expectativa de superar o sucesso da edição anterior

A 14ª edição da Bahia Farm Show foi lançada em coletiva de imprensa, na quinta-feira (26), com a expectativa de seus organizadores de superar o sucesso do ano passado, quando ultrapassou a marca de R$1,5 bilhão em intenções de negócios. A maior feira em volume de negócios do Norte/Nordeste Brasileiro começa no dia 29 de maio e prossegue até 2 de junho, no município de Luís Eduardo Magalhãe. O presidente da feira, Celestino Zanella, destacou o papel daqueles que fizeram da Bahia Farm uma das mais importantes feiras agrícolas do cenário nacional: “Esta edição vai ganhar da anterior, pois choveu na hora certa e os produtores fizeram o seu trabalho com maestria, investiram no solo, em fertilizantes, sementes e maquinário. São eles os responsáveis pelo sucesso da Bahia Farm, em torná-la a número um em negócios realizados”.

O presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), Júlio César Busato, destacou dois fatores para as expectativas positivas para a edição 2018: “Tivemos chuvas em volume adequado e estamos com a maior safra de soja da história. Isto fez com que o crédito oferecido pelas instituições financeiras retornasse com mais força. O momento é propício para os agricultores investirem em máquinas e implementos, após cinco anos de seca e de recessão”.

Coube ao vice-presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), entidade realizadora da feira, Luiz Pradella, apresentar as novidades de infraestrutura oferecidas no evento, este ano. "O complexo Bahia Farm Show totaliza uma área de 144 mil m², com 100% das ruas asfaltadas, campo experimental, estacionamentos, restaurantes, posto médico, salas e auditórios. A manutenção de toda essa estrutura é constante, e todo esse cuidado fez da feira uma das mais organizadas do país, segundo pesquisa realizada entre os expositores”, avaliou o dirigente da AIBA.

A coordenadora do evento, Rosi Cerrato, completou que outro destaque desta edição é a internacionalização da feira, iniciada no ano passado, e que ganha força com a participação de expositores dos Estados Unidos, Alemanha e Argentina. “Estamos com 95% dos espaços vendidos e com um incremento de 27% de novos expositores, em relação a 2017”, pontuou, informando que serão 190 expositores, na área externa da feira, e 60, no galpão coberto, totalizando 250 expositores com mais de 900 marcas e produtos disponíveis para um público estimado em 75 mil pessoas durante os dias do evento.

A continuidade da parceria do Governo do Estado foi reforçada pelo representante da Secretaria Estadual de Agricultura (SEAGRI), Aldo Batista. “Trago a mensagem da secretária Andréa Mendonça, que reafirma o compromisso de apoiar tanto institucional quanto financeiramente esta que é principal feira do Norte/Nordeste, e um grande orgulho para a Bahia”. O apoio ao evento também foi destacado pelo prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Oziel Oliveira, considerado por ele como “um importante momento de transferência de tecnologia, diálogo e projeção do município e do Estado”.

