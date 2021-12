Bahia Farm Show 2018 é adiada para o dia 5

A organização da Bahia Farm Show 2018, em comum acordo com expositores, decidiu pelo adiamento da feira, por conta da greve nacional dos caminhoneiros. Com a mudança de data, um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro será realizada de 5 a 9 de junho, no município de Luís Eduardo Magalhães. O presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), entidade organizadora da feira, Celestino Zanella, explica que a medida visou garantir o bom funcionamento do Complexo Bahia Farm Show, bem como o conforto e a segurança de expositores, palestrantes e público em geral.

“Apesar de estarmos com boa parte dos espaços montados, consideramos que alguns estandes ainda não chegaram, assim como máquinas e equipamentos que estão parados em bloqueios nas estradas. Agimos com bom senso e compreensão de toda a situação, que da forma como está, hoje, sem combustíveis e abastecimento de insumos prioritários, inviabilizaria o funcionamento da feira. Esta decisão é unânime também entre os expositores”, explica Celestino Zanella.

A abertura oficial da Bahia Farm Show 2018 será às 10h da próxima terça-feira (5); com a realização do Fórum do Canal Rural, às 14h, debatendo “O papel do agricultor na preservação do cerrado”, com a presença do chefe-geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Monitoramento de Satélite, Evaristo Eduardo de Miranda. Alterações na grade da programação oficial de palestras e debates, assim como de qualquer evento realizado na feira, serão divulgadas em breve, conforme os organizadores.

A Bahia Farm 2018 conta com os apoios da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda (ASSOMIBA), Fundação Bahia e Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.

