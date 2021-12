Bahia Farm reforça título de ‘feira do bilhão’

A organização da Bahia Farm Show 2018 divulgou balanço parcial da maior feira agrícola do Norte e Nordeste, que terminou nesse sábado, no município de Luís Eduardo Magalhães. Os dados, ainda que não sejam definitivos, apontam para a manutenção do título de ‘feira do bilhão. O vice-presidente da Associação de Agricultores e Irrigante da Bahia (AIBA), Luiz Pradella, ressalta um aumento de 20% de expositores, em relação a edição 2017, com destaque para a diversificação de produtos e serviços dentre as 900 marcas oferecidas pelos 200 expositores presentes. A internacionalização da feira, iniciada ano passado, continua em ascensão, com a presença de países como Uruguai, Estados Unidos e Alemanha, conforme o dirigente.

O presidente da AIBA, Celestino Zanella, afirma que a feira é vitoriosa por alcançar resultados tão positivos em um momento de crise nacional. “Nós estamos lutando e dando resultados. Em 2019 a Bahia Farm chegará aos seus 15 anos com uma maturidade formidável. Essa conquista é de todos os parceiros que fazem a feira acontecer”.

A maior safra de soja e a segunda maior de algodão já colhidas na região Oeste foram responsáveis diretas pelas boas vendas durante a feira, conforme o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), Júlio Cézar Busato,. “Mais de 85% do algodão desta safra já estão comercializados e 20% relativos à safra de 2019 também já estão vendidos”, disse.

O número de empregos gerados e o aquecimento que a feira proporciona para a economia regional foram citados pelo prefeito da cidade sede do evento, Oziel Oliveira. “Nossa cidade respira a Bahia Farm Show, os hotéis e restaurantes ficam lotados durante o evento, há uma movimentação muito importante com ganhos enormes. Mais de três mil empregos diretos e indiretos, foram gerados antes, durante e depois da feira”, contabiliza.

Já em relação ao público presente, os organizadores da bahia Farm apontam que há indicativos de que fique abaixo do ano passado. “Com o adiamento do evento, perdemos um feriado, que sempre se reflete em muitas visitantes. Mesmo assim, estamos com bons números. Somente na abertura houve um aumento de 20% em comparação a 2017”, destacou a coordenadora geral da feira, Rosi Cerrato., anunciando que a Bahia Farm Show 2019 já tem data confirmada: de 28 de maio a 1º de junho.

