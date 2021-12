Bahia Farm gera mais de três mil empregos no Oeste baiano

A Bahia Farm Show, que será realizada em Luís Eduardo Magalhães, de 29 de maio a 2 de junho, em sua 14ª edição, é aguardada não somente para quem é ligado diretamente ao Agronegócio, mas pela população que enxerga na feira agrícola uma oportunidade de garantir uma renda extra. Isto porque durante os cinco dias do evento três mil empregos diretos e indiretos serão disponibilizados, contribuindo para o aquecimento da economia regional. Empresas e profissionais liberais que prestam serviço na Bahia Farm revelam que já estão se preparando para aumentar a rentabilidade dos negócios e garantir o melhor serviço para a organização e para os expositores. A previsão é que cerca de 75 mil pessoas circulem no local, atraídas pelo que há de mais novo em tecnologia agrícola.

“Estamos constantemente aperfeiçoando, ao longo das edições, a nossa logística de instalação e operação da feira. O mercado local foi sendo fomentado e se profissionalizando junto e, hoje, contamos com uma rede eficiente de prestadores de serviços para atender não somente à organização, mas também às empresas que estarão conosco durante os cinco dias de feira”, afirma a coordenadora da Bahia Farm Show, Rosi Cerrato.

O diretor comercial da Carloman Comunicação Visual, Rembrandt Cordeiro, conta que é bastante procurado para prestar serviços pelas empresas expositoras de todo o país. “Na reta final de montagem dos estandes, somos bastante acionados para serviços de identidade visual. Para dar conta de atender às demandas e deixar tudo pronto para a feira, as nossas equipes não param. Temos também os frontlights (placas de divulgação) próximos à feira, que já estão todos reservados há mais de quatro meses para o período. Já chegamos a ter, nessa época, todas as nossas 50 placas espalhadas pela região com propagandas ligadas ao evento”, afirma Cordeiro, que trabalha para o evento desde a sua primeira edição.

Uma das prestadoras de serviços pioneiras da feira, Marisa Salete Penalber, proprietária da MJ Eventos Estratégicos, revela que se desenvolveu profissionalmente com a Bahia Farm Show e hoje presta assistência à organização do evento e aos expositores com os serviços de buffet e recrutamento de profissionais de limpeza, recepcionistas e garçons. “Começo as negociações ainda no início do ano com as empresas expositoras que já são clientes há várias edições. A feira é uma oportunidade de crescimento e aprendizado e crescemos muito por causa do perfil exigente dos clientes”, avalia.

Por meio da empresa Oeste Vagas, Maria Santana vai supervisionar 35 profissionais da área de varrição e limpeza da área externa e banheiros durante o evento. “Há três anos iniciei como recepcionista, depois passei para coordenadora de equipe, e posso dizer que estou me desenvolvendo profissionalmente graças à oportunidade de negócio gerada pela Bahia Farm”.

A feira

O Complexo Bahia Farm Show, instalado na BA 020/242, km 535, oferece aos expositores e visitantes uma infraestrutura com 390 metros de ruas cobertas e 100% asfaltadas, dois restaurantes, dois auditórios, amplos estacionamentos, campo experimental com pesquisas do setor agrícola, além de área para test drive com exibições e performances do setor automotivo, posto médico, sanitários, área de lazer, bosque de espécies nativas, central de atendimento ao expositor e ao montador e segurança 24 horas. Mais informações por meio do site da feira .

adblock ativo