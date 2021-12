Bahia Farm começa terça com a expectativa de atingir a marca de R$ 2 bilhões em negócios

Começa nesta terça-feira (28), em Luís Eduardo Magalhães, a 15ª Bahia Farm Show, considerada o maior evento agrícola do Norte e Nordeste. Com a expectativa de atingir a marca de R$ 2 bilhões em volume de negócios, a feira acontece até sábado (1º), com a participação de agricultores, pesquisadores, estudantes e das mais de 200 empresas expositoras que buscam no evento uma vitrine estratégica para a divulgação das mais de 900 marcas de produtos e serviços em segmentos, como o de sementes, insumos, softwares para o setor rural e soluções do setor da construção civil, equipamentos elétricos, irrigação e geração de energia, dentre outros.

A principal novidade desta edição é a ampliação da sua infraestrutura, com um novo galpão do pavilhão coberto e capacidade para 62 novos expositores. Isto corresponde a um aumento direto de 30% do número de empresas e marcas dentro da feira. “Teremos, também, a implantação de dois novos espaços. O primeiro é a Ilha da Segurança, que vai abrigar entidades ligadas à segurança pública do Estado: polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Graer, Guarda Municipal e o Exército Brasileiro. O segundo é a Ilha da Agricultura Familiar, onde pequenos e médios agricultores de toda a Bahia vão poder demonstrar e comercializar os seus produtos trazendo o clima das feiras, dentro das cidades com artesanato, doces, temperos, frutas, verduras, hortaliças. A presença deles demonstra a união de todos os agricultores, independentemente da escala de produção”, detalhou o presidente da Bahia Farm, Celestino Zanella.

Os preparativos, segundo os organizadores, estão em fase final. Eles contabilizam 95% dos espaços comercializados até o momento na área de 144 mil m², onde vai acontecer o evento. As equipes de montagens, jardinagem, eletricistas e pessoal de comunicação visual se revezam e, em média, são gerados 3.500 empregos diretos no período, além dos indiretos.

O Complexo Bahia Farm Show oferece a expositores e visitantes uma infraestrutura com ruas 100% asfaltadas, dois restaurantes, dois auditórios, amplos estacionamentos, campo experimental com pesquisas do setor agrícola, além de área para test drive com exibições e performances do setor automotivo, posto médico, sanitários, área de lazer, bosque de espécies nativas, central de atendimento ao expositor e ao montador e segurança 24 horas. Estarão presentes sete instituições financeiras com linhas de crédito específicas para a setor. Pelo sexto ano consecutivo, a Bahia Farm Show vai reverter 20% da bilheteria para o Hospital do Oeste. Do valor de R$ 15, R$ 3 serão para contribuir com as ações da unidade hospitalar. A expectativa é de que um público de 70 mil pessoas circule no espaço durante os cinco dias do evento.

