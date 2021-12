Bahia Farm 2019 registra 45% a mais de novos expositores na edição deste ano

A Bahia Farm Show 2019 supera o quantitativo de empresas que está apostando pela primeira vez no evento, a ser realizado entre os dias 28 de maio e 1º de junho, em Luís Eduardo Magalhães. A informação é dos organizadores do evento, que afirmam ter a feira registrado 45% a mais de novos expositores, comparado à edição anterior. Otimistas quanto à possibilidade de boas safras, os estreantes esperam impulsionar ou reposicionar o seu negócio. Com a visitação garantida de agricultores, empresários, consultores, técnicos e profissionais ligados ao agronegócio, a Bahia Farm figura entre as principais feiras do segmento no país.

A coordenadora da Bahia Farm Show, Rosi Cerrato, destaca que o evento vem confirmando, a cada ano, sua posição como uma das maiores feiras agrícolas do Brasil, atingindo, no ano passado, a marca histórica de R$ 1,891 bilhão em volume de negócios – um crescimento de 23% em relação ao ano anterior. Em 2018, completa, houve um crescimento de 22% do número de expositores, totalizando 210 empresas que representam mais de 900 marcas. Para este ano, a expectativa da organização da feira é continuar superando estas marcas. Ainda segundo Rosi Cerrato, o sucesso da expansão comercial traz mais espaço nos dois pavilhões cobertos, atraindo novas empresas expositoras e oferecendo uma maior variedade de produtos e serviços ao setor Agrícola da área de abrangência do MATOPIBA (fronteira agrícola formada pelos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

“Nesta edição de 15 anos, estamos certos de que a Bahia Farm Show continuará crescendo e se fortalecendo como a melhor opção para se fazer negócios, tornando-se estratégica para empresas que atuam diretamente ou indiretamente no setor agrícola. A organização oferece todas as condições ao reunir, durante cinco dias, em um mesmo local, os públicos estratégicos envolvidos com a cadeia econômica do agronegócio”, comemora a coordenadora.

Com uma área total de 144 mil metros quadrados, o Complexo Bahia Farm Show mantém uma infraestrutura com ruas 100% asfaltadas, dois restaurantes, dois auditórios, amplos estacionamentos, campo experimental com pesquisas do setor Agrícola, além de área para test drive com exibições e performances do setor automotivo, posto médico, sanitários, área de lazer, bosque de espécies nativas, central de atendimento ao expositor e ao montador e segurança 24 horas.

