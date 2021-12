Bahia deverá colher safra de algodão de 481 mil toneladas

Segundo maior produtor de algodão no Brasil, a Bahia deverá colher uma safra, este ano, de 481 mil toneladas, em uma área total de 263.692 mil hectares plantados em todo o Estado, representando um incremento de área 33,56% em relação à safra passada e uma produtividade média de 310 arrobas/hectares. A estimativa é da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), que anunciou o início da colheita 2017/2018 de algodão na Bahia na Fazenda Sudotex, localizada na região do Rosário, em Correntina, em uma área de 250 hectares. A pluma baiana deverá abastecer, principalmente, a indústria têxtil brasileira, sendo o restante dela, cerca de 40%, destinada para os países asiáticos.

O presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato, explica que, por causa das chuvas regulares e do trabalho consistente desenvolvido em campo, por meio do programa fitossanitário da entidade, produtividade média das lavouras é considerada recorde pela segunda safra consecutiva, com 290 a 300 arrobas/hectare e 42% de rendimento da pluma. “A região Oeste planta 96% da produção de algodão da Bahia. Esta é a segunda melhor safra de algodão dos últimos setes anos no Estado”, avalia.

Ainda segundo Busato, o interesse de plantar o algodão deverá ser mantido na próxima safra 2018/2019. “A expectativa é que, gradualmente, no prazo das três próximas safras, possamos retornar à capacidade instalada na região, que era de 400 mil hectares antes da crise de chuvas e de pragas, que reduziram a produtividade gerando uma descapitalização e o aumento no endividamento dos produtores. Felizmente, pelo segundo ano consecutivo , há o encontro entre produção e preço e a oportunidade de reduzirmos nosso endividamento, voltando a crescer, trazendo de volta para a região os empregos e a renda momentaneamente perdidos”, analisa.

