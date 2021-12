Atualização dos custos de produção do algodão é debatido em Barreiras

Produtores e representantes de sindicatos ligados ao setor da Agropecuária, da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA Algodão), além de agentes financeiros, se reuniram com técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), em Barreiras, para a atualização do pacote tecnológico levantado em 2013, que envolve os principais custos da lavoura de algodão. Durante o encontro, o pesquisador da EMBRAPA, José Rodrigues Pereira, expôs os resultados dos Estudos de Zoneamento Agrícola de Risco Climático da cultura do Algodão (ZARC) para a Bahia.

A planilha da CONAB recebeu ajustes e adequações, levando-se em conta os custos de produção que envolvem as práticas agrícolas como correção e preparo de solo, plantio, colheita, beneficiamento e pacotes tecnológicos, entre outros praticados nas lavouras de algodão da região. Com o fechamento e consolidações desses dados, a expectativa é que o Governo Federal os tenha como parâmetro para definir os preços mínimos do produto.

O pesquisador da EMBRAPA explicou que o ZARC, pelo fato de ser um condicionante para que o agricultor obtenha financiamentos, constitui-se em um instrumento público de seguro do crédito rural. O zoneamento, explicou, determina a data de semeadura por região, utilizando softwares de alta performance. “Esses dados são repassados para o Ministério da Agricultura, que orienta os produtores sobre quais as melhores épocas de plantio, considerando as especificidades das diferentes regiões brasileiras”, afirmou, destacando que não se trata de um instrumento engessado.

“Os dados coletados e analisados em nosso centro de tecnologia são apresentados aos interessados, como estamos fazendo aqui e podem receber contribuições a partir das realidades locais. Porém, o ZARC precisa ser cumprido pelos produtores que tenham a intenção de conseguir crédito agrícola pois os agentes financeiros consultam essas informações para a concessão dos financiamentos”, reforçou.

