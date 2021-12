Assaí abre 284 vagas de emprego para 1ª unidade em Barreiras

O Assaí Atacadista abriu 284 vagas de emprego para o município de Barreiras, no extremo oeste baiano. As oportunidades são para a primeira unidade da rede na cidade, localizada na avenida Cleriston Andrade, no bairro de São Miguel.

Para participar, os interessados e as interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site da seleção até o dia 29 de outubro. Segundo a rede, será oferecida remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado.

As vagas são para funções operacionais, técnicas e de liderança. Entre os cargos disponíveis estão: chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro, auxiliar de açougue, entre outras. Também são oferecidas vagas para PCDs.

Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF e contar com o número de telefone e endereço de e-mail atualizados. O processo seletivo será 100% online, devido a pandemia.

A abertura da nova unidade é uma continuidade ao plano de expansão orgânica da marca. Esta será a primeira unidade do Assaí em Barreiras e a terceira nova loja para a Bahia neste ano – a empresa constrói novas unidades também em Salvador e Feira de Santana. Atualmente, são 16 lojas do Assaí no Estado.

