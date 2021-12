Após encerrar festa, polícia conduz 34 pessoas à delegacia em Luís Eduardo Magalhães

Uma festa irregular com 34 pessoas foi encerrada na madrugada deste domingo, 13, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, Extremo Oeste da Bahia. Todos os envolvidos, incluindo adolescentes, foram conduzidos à delegacia local, entre eles, um homem com passagens por tráfico de drogas, apontado como organizador do evento.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as guarnições da 85ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/LEM) chegaram até o local, um imóvel situado na rua S1, Parque São José, após denúncias anônimas.

De acordo com o órgão, a festa foi organizada por um homem com passagens por tráfico de drogas, que vem promovendo eventos. O imóvel também vinha sendo alugado para diversos eventos irregulares.

Os envolvidos foram encaminhados ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) da cidade. O proprietário da casa ainda não foi identificado.

adblock ativo