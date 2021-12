Antonio Henrique defende implantação de gasodutos no oeste baiano

O deputado Antonio Henrique Júnior (PP) protocolou, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), uma indicação parlamentar dirigida ao governador Rui Costa, pedindo a implantação de gasodutos físicos para transporte de gás natural comprimido (GNC) no oeste da Bahia.

Em sua proposição, o progressista sugere a implantação, inicialmente, nos municípios de Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e São Desidério. Conforme mostram relatórios da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), a região Oeste apresenta um excelente nível de desenvolvimento econômico e está consolidada como um dos mais promissores e modernos pólos agroindustriais do Estado, tendo como carro-chefe da economia a produção de grãos, em grande parte direcionada à exportação.

“O processo de industrialização do oeste baiano é irreversível, mas está limitado por um gargalo no setor de energia, problema que pode ser amenizado com maior oferta de gás natural. A região já apresenta grande expansão dos segmentos industrial, comercial, residencial e automotivo que justificam um investimento do governo do Estado para ampliação da rede de distribuição de gás natural, hoje restrita a 21 municípios, número ampliado para 33 com a conclusão do Projeto Gás Sudoeste, da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás)”, argumentou o deputado.

adblock ativo