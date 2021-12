Agricultores realizam ações para preservar recursos hídricos no Oeste baiano

Por meio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) e da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), os agricultores do Oeste baiano vêm incentivando e desenvolvendo projetos de impacto na área de preservação e rios da região. Entre as ações, destacam-se a execução de trabalhos de recuperação e proteção de nascentes e das Áreas de Preservação Permanente (APP´s), bem como o apoio a um amplo diagnóstico das águas subterrâneas e superficiais nas bacias hidrográficas ligadas ao Aquífero Urucuia.

O presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato, destaca que, até o momento, foram recuperadas cinco nascentes de um total de 16, entre as quais a de São Desidério, cuja obra foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No município de Barreiras, o trabalho de recuperação de nascentes será iniciado em abril, a partir do curso “Capacitação para a recuperação de nascentes”, com a previsão de recuperar até 50 nascentes da região. Os agricultores também deverão desenvolver o projeto em outras cidades do Oeste da Bahia, a exemplo de Correntina, Cocos, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Riachão das Neves e Wanderley.

A categoria, ainda confome Busato, tem contribuído com os recursos hídricos também por meio da execução de pequenas barragens em estradas, evitando o assoreamento de corpos d´água (nascentes, córregos e rios). A ação acontece por meio do programa “Patrulha Mecanizada”, da própria entidade. “Somente no último ano, foram revitalizadas 223,2 km de estradas e, desde o início do programa, em 2013, já foram recuperados mais de 1 mil km, com um investimento aproximado de R$ 30 milhões para a aquisição de máquinas, manutenção e custeio das operações do programa”, relata.

Regularização ambiental

Com o objetivo de contribuir com as diferentes demandas ambientais, as duas associações implantaram o Centro de Apoio na Regularização Ambiental das Propriedades, que tem como papel orientar os produtores rurais no cumprimento da legislação ambiental. Desde a sua criação, enumera o presidente da ABAPA, o setor já realizou mais de 30 workshops e reuniões; cerca de 500 atendimentos vinculados ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) - que, na Bahia, é denominado Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR); mais de um mil atendimentos associados a diversos assuntos relacionados à sustentabilidade ambiental.

