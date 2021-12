Agricultores baianos preveem a recuperação de 500 quilômetros de estrada

Cerca de 500 km de estradas no Oeste baiano deverão ser recuperados e conservados, dentro do programa “Patrulha mecanizada”, coordenado pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA). Para isto, os produtores rurais investiram, desde a criação do programa, em 2013, cerca de R$ 30 milhões para a aquisição de máquinas, manutenção e custeio das operações do programa, com recursos dos agricultores baianos, por meio do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), Programa de Desenvolvimento do Agronegócio (PRODEAGRO), Fundo para o Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão (FUNDEAGRO), em parceria com os municípios e apoio dos próprios. Ao longo de 2018, também por meio do “Patrulha mecanizada”, cerca de 250 km de estradas foram recuperadas.

Um dos destaques é o trecho entre as cidades de Cocos (BA) e Mambaí (GO), que garantiu melhor trafegabilidade na área e reduziu cerca de 200 km para acessar a BR-020. Executada em parceria com a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) e a Prefeitura de Cocos, a obra foi considerada pelos agricultores fundamental para a incorporação do referido trecho à BR-030, conforme Portaria 6.257 de 30/11/2018.

Na área agrícola do distrito de Coaceral, em Formosa do Rio Preto, os agricultores vêm realizando uma obra estruturante que, segundo eles, mudará a logística dessa região produtora de grãos e fibras, tanto para escoamento como para chegada de insumos agrícolas. Com isso, será reduzida a distância de 150 quilômetros para o transporte de calcário vindo do Tocantins. O presidente da ABAPA, Júlio Busato, explica que a obra abrange a abertura do corte da serra reduzindo a altura, o aterro e o cascalhamento.

No final de 2018, foram concluídas as construções de duas pontes sobre o Rio Sapão e o Rio Preto. Essa região será interligada ao Anel da Soja e Vila Panambi/Garganta a Formosa do Rio Preto, reduzindo em cerca de 180 km a distância entre essas áreas. A previsão é que a estrada seja finalizada ainda no primeiro semestre de 2019, de acordo com Busato. Ainda em 2018, o programa “Patrulha Mecanizada” executou serviços de terraplanagem na base da estrada vicinal Rodovia da Soja, onde foi aplicada a pavimentação asfáltica em 20 dos 33 km de estrada no distrito de Roda Velha. Esse foi o primeiro asfalto realizado na região em parceria e recursos dos produtores, da AIBA e do Programa para o Desenvolvimento da Agropecuária (PRODEAGO).

O presidente da ABAPA, Júlio Busato, explica que são ações que vêm sendo realizadas em conjunto pelos produtores rurais para melhorar as vias para o escoamento de grãos das áreas agrícolas, beneficiando também os moradores que precisam circular entre as cidades e a zona rural. “O programa também contribui na conservação dos recursos naturais nas lavouras e melhora a drenagem da água da chuva. Para o produtor, é mais agilidade e segurança no escoamento da safra, com mais ganhos em produtividade e menos prejuízos em logística”, afirma

Patrulha mecanizada

Criado e executado há seis anos, o projeto “Patrulha mecanizada” já recuperou cerca de 1.780 quilômetros de estradas localizadas em importantes áreas produtivas agrícolas como a Estrada de Placas (Barreiras), Estrada Garganta/ Vila Panambi/Pedra da Baliza, Linha Estrondo (Formosa do Rio Preto), Rodovia da Soja e Linha dos Pivôs (São Desidério), Estrada Alto Horizonte, Bela Vista (Luís Eduardo Magalhães), Estrada do Café, Placas, Rio de Pedras (Barreiras), Linha Branca (Correntina), Eixão em Jaborandi e importantes trechos entre Cascudeiro e Campo Grande (Baianópolis).

