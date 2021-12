Agricultores baianos adotam critérios sustentáveis na produção de grãos

Por meio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) e da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), os agricultores baianos reforçam a adoção dos critérios adotados na produção de grãos no Oeste da Bahia, a partir de programas e atividades que vêm garantindo uma produção sustentável e responsável de grãos, principalmente de soja, algodão e milho, conforme o presidente da AIBA, Celestino Zanella.

“Respeitamos uma legislação ambiental rigorosa, para a qual são necessários licenciamento, autorização de supressão, outorgas de água, programas de gestão de resíduos e de manejo de solos e de água dentro da propriedade, dentre outros. E, ao contrário do que se pensa, preservamos 64% de mata nativa no Oeste baiano; investimos em tecnologia para aumentar a produtividade; e desenvolvemos projetos de sustentabilidade, como o Soja Plus e a Fazenda Modelo, com o incentivo na capacitação dos futuros profissionais da região”, relatou o dirigente da AIBA, em reunião com os agricultores.

O analista de sustentabilidade da empresa Cargill Agrícola, Eric Giglio, destaca que o encontro teve o objetivo de demonstrar, junto ao mercado comprador, que a produção baiana é sustentável. “Nosso papel é fazer esta intermediação entre o agricultor e o mercado consumidor como forma de trazer confiança de que eles estão comprando produtos de qualidade, que pertencem a uma cadeia produtiva social e ambientalmente responsável”.

O diretor global de sustentabilidade da rede de fast food Mc Donald´s, Keith Kenny, destaca que 69 milhões de pessoas ao dia, em todo o mundo, precisam ser alimentadas. “Há dez anos começamos a verificar o que poderia trazer maior impacto para o cliente do que é consumido em nossa rede. Isto nos levou a rastrear, junto aos fornecedores, toda a cadeia de produtos oferecidos para que tenhamos a certeza de entregar produtos sustentáveis”, diz, dando como exemplo o uso de grãos, como a soja, destinada para a produção de carne de gado e de frango.

No caso do algodão baiano, o diretor da ABAPA, Paulo Schmidt, reforça que os agricultores vêm seguindo os mais rigorosos critérios internacionais. “Em muitas visitas a propriedades rurais no exterior, não há muitas vezes a adoção destas medidas. Ao contrário dos produtores de algodão baianos, que vêm inserindo esses critérios de sustentabilidade na cadeia produtiva por meio do Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), incentivado pela nossa Associação”, afirma.

