Adolescente é morto a tiros e outro é baleado em Vitória da Conquista

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, 14, no loteamento Algaroba, bairro São José, em Vitória da Conquista, Sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar, Klaiwe de Jesus Santos Lima chegou a ser socorrido por moradores ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), porém, acabou não resistindo aos ferimentos, conforme informações do Blog do Marcos Frahm.

Antes do crime, outra ocorrência envolvendo um adolescente também foi registrada na unidade médica, segundo o site da região. Um adolescente de 15 anos, de identidade não divulgada, teria dado entrada no HGPV após ter sido baleado na cabeça. O estado da vítima, que passou por um procedimento cirúrgico no crânio, não foi divulgado.

Os casos serão investigados pela delegacia territorial local.

