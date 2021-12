Abertas as inscrições para a Corrida do Algodão

As inscrições para a segunda edição da Corrida do Algodão estão abertas e podem ser realizadas no site do evento , onde também está disponível o regulamento. Organizado pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), a corrida acontece no dia 29 de setembro, no município de Luís Eduardo Magalhães. Serão distribuídos R$ 15 mil em prêmios e troféus para os vencedores das categorias de 5 e 10 km masculino e feminino, além de medalhas para aqueles que completarem a prova. A competição abre espaço para atletas profissionais e amadores, além de cadeirantes e crianças.

Para demonstrar a importância do esporte como fator de inclusão, a Corrida do Algodão contempla uma categoria específica para os cadeirantes que, desta vez, estão isentos de inscrição e receberão prêmio além da medalha de participação. Já as crianças fazem o percurso individualmente ou juntamente com os pais ou acompanhantes autorizados, em um trajeto de 800 metros. A competição vai acontecer nas Praças Albano Franco e Jardim Paraíso.

A organizadora do evento, Alessandra Zanotto, afirma que a Corrida do Algodão vai entrar definitivamente no calendário esportivo e cultural de Luís Eduardo Magalhães e do Oeste da Bahia. “Nossa meta é consolidar a Corrida do Algodão como uma das melhores do Brasil. Com a previsão de cerca de 1.200 inscritos nesta edição, vamos manter focados para garantir a melhor prova, com sinalização e apoio ao longo do percurso e novamente contar com a transparência e lisura da tecnologia dos ‘chips’ nas categorias de 5 e 10km”, explica ela, Alessandra, que também é cotonicultura e diretora da ABAPA.

A ideia, completa, é que a competição seja um momento para que familiares e amigos se reúnam e possam ter o espaço como um ponto de encontro, incluindo esporte, música e entretenimento. “Por meio dos estandes de empresas e instituições parceiras, a pretendemos disponibilizar atividades de lazer e recreação para crianças e adultos, orientação e atendimento em saúde e condicionamento físico, além de apresentações de dança, música, quiosques e food trucks com a gastronomia local”, enumera.

Como na edição passada, a campanha “Sou de Algodão” marcará presença na competição, incentivando o uso de peças e roupas de fibras de algodão. “No espaço da Corrida, vamos levar um pouco para quem mora na cidade o que os produtores estão fazendo no campo, que vem consolidando a Bahia como o segundo Estado maior produtor de algodão, sendo campeã em produtividade e qualidade da fibra, reconhecido pelo mercado internacional”, afirma a coordenadora.

