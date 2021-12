Abastecimento de água no Oeste da Bahia terá um investimento de R$ 3 milhões

O Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SIAA) de Serra Dourada foi inaugurado nesta semana, beneficiando a localidade de Charco, bem como os moradores dos povoados de Traíra, Morrinhos e Lagoa da Onça. Em visita à região, o governador Rui Costa também autorizou a construção de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água nas localidades de Jurema e Poço do Mato. Ao todo, somente em abastecimento, as ações representam um investimento superior a R$ 3 milhões.

“Hoje, aqui, no Oeste baiano, temos entregas de praça, ginásio de esportes, uma estrada, que vamos iniciar, diversos equipamentos de abastecimento de água, que estou inaugurando, e também vou autorizar o início das obras, porque água é vida”, afirmou o governador. Na área de Saúde, foi constituído o Consórcio Intermunicipal da Bacia do Rio Corrente, composto por dez municípios da região, para a construção do Hospital Regional da Bacia do Rio Corrente, na cidade de Santa Maria da Vitória.

O prefeito de Santana, Marco Aurélio Cardoso, presidente do Consórcio, explicou que o hospital será construído pelo Estado, que também entra com os equipamentos, e os municípios, em parceria com o Estado, vão bancar o funcionamento. “Será o primeiro Hospital Regional implantado com este modelo na Bahia. A proposta é que a unidade atenda aos municípios de Cocos, Coribe, Santa Maria da Vitória, Santana, Serra Dourada, São Félix do Coribe, Canápolis, Tabocas do Brejo Velho, Jaborandi, Correntina e Brejolândia”, enumerou.

Ainda na área de Saúde, Rui anunciou a entrega ao município, até o próximo dia 28/5, de três kits - um para um Centro Cirúrgico, um para Ambulatório Geral e outro para a Rede Cegonha -, cujo investimento ultrapassa R$ 320 mil. Já para o fortalecimento da Agricultura Familiar, Rui entregou 631 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), documento que regulariza as propriedades dos pequenos agricultores, possibilitando o acesso deles a financiamentos.

O governador autorizou também a publicação de Edital de Licitação para a pavimentação do trecho do acesso sul da BA-172, que liga a sede do município à rodovia. As empresas interessadas em participar da licitação devem ficar atentas, pois a previsão é que o edital seja publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (3).

