ABAPA promove curso sobre beneficiamento de algodão no Oeste baiano

O Centro de Treinamentos da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) está promovendo a capacitação de 25 agricultores que se inscreveram no curso de Operador de Máquinas e Beneficiamento de Algodão. Com carga horária de 80 horas/aula, o curso aborda as etapas de beneficiamento do algodão, desde a separação da pluma e do caroço, até a análise que atesta a qualidade da fibra junto ao mercado consumidor.

Na expectativa de que o treinamento o leve a trabalhar na cadeia produtiva do algodão, Albertino Souza, 19, fala sobre a oportunidade: “É o mundo novo para mim. Por meio do curso, passei a conhecer como funciona o beneficiamento e o trabalho desenvolvido por uma algodoeira. Ao fim da formação, espero ter as qualificações necessárias e estar apto para buscar um emprego na área”.

Com a experiência de dez anos com trabalho desenvolvido em uma algodoeira, José Ailton Duarte, 31, acredita que o treinamento também é uma oportunidade para quem já trabalha na área. “Este é o momento de aprender a teoria, questões ligadas à segurança no ambiente de trabalho e o que está sendo exigido pelo mercado para garantir a qualidade da pluma”, observa ele, que é prenseiro em uma algodoeira.

O coordenador do Centro de Análises de Fibras da ABAPA, Sérgio Brentano, um dos instrutores do curso, destaca que o treinamento é fundamental para atender a crescente exigência do mercado por fibra de qualidade. “Existe a necessidade de qualificação dessa mão de obra, o que vai proporcionar, a médio prazo, melhoria nos serviços oferecidos pelas usinas de beneficiamento instaladas na região”. Durante o módulo, os inscritos participaram de uma visita técnica à usina de beneficiamento da SLC Agrícola e ao Centro de Análise de Fibras, que classifica o algodão produzido na Bahia.

Cadeia agrícola - Parceira na realização do curso, a gerente da unidade regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Alana Nascimento explica que o curso foi formatado para atender uma demanda da cadeia agrícola da região Oeste da Bahia. “Estamos contribuindo com o setor produtivo agrícola a se desenvolver e ter maior eficiência e qualidade em todo o processo. Nesta parceria com a ABAPA, reunimos as expertises das entidades para promover este treinamento”.

O presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato, ressalta que a cadeia agrícola do algodão emprega direta e indiretamente cerca de 22 mil pessoas. “Por meio do nosso Centro de Treinamento, valorizamos e acreditamos no potencial dos profissionais que vêm contribuindo para que o Oeste baiano se mantenha como um dos principais pólos agrícolas do Brasil”, afirma.

