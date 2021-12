ABAPA participa de evento em Singapura sobre novos rumos do mercado global

A diretoria da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) participou, em Singapura, do Annual Trade Event, promovido pela International Cotton Association (ICA), iniciado na quarta-feira (11) e encerrado nesta sexta (13). O presidente da entidade, Júlio Cézar Busato, e a diretora Alessandra Zanotto acompanham a comitiva da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA), que vem aproveitando o encontro para uma agenda adicional, visando divulgar o algodão brasileiro e enfatizar os esforços nas áreas de rastreabilidade, qualidade e sustentabilidade.

Recepcionados pelo embaixador do Brasil, em Singapura, Flávio Soares Damico, e pelo líder de marketing da Bayer, André Kraide Monteiro, os representantes da ABAPA participaram da palestra com o analista do mercado do algodão, Joe Nicosia, chefe global da divisão de algodão da trading Louis Dreyfus, sobre as principais estratégias e exigências para a comercialização em mercados globais. Eles, também, se reuniram com o líder da divisão de algodão da Nort Latam, Henrique Snitcovski. Ainda na programação, o especialista em questões globais do agronegócio, Marcos Jank, falou sobre as oportunidades para o Brasil na Ásia.

O presidente da ABAPA ressaltou o dinamismo nos trabalhos desenvolvidos pelo embaixador brasileiro para fortalecer a comercialização de produtores brasileiros em Singapura e no mercado asiático. “Produzimos um algodão de qualidade com respeito às legislações ambiental e trabalhista, com um trabalho avançado e moderno em rastreabilidade e de análise da fibra. O recado é que os produtores brasileiros precisam se posicionar, porque existe um espaço a ser ocupado pelo algodão brasileiro em mercados exigentes como o europeu e asiáticos”, reforçou Júlio Busato.

