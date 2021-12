ABAPA e Prefeitura de LEM celebram acordo para recuperação de estrada

O presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), Júlio Cézar Busato, e o prefeito de Luís Eduardo Magalhães (LEM), Oziel Oliveira oficializaram a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica que garantirá a recuperação de 60 km da estrada do Alto Horizonte. A via vicinal liga fazendas e comunidades rurais às rodovias federais BR-020 e BR-242. A recuperação da estrada garantirá acesso às fazendas produtoras e escoamento da produção agrícola e beneficiará cerca de 300 famílias daquela região.

Para garantir a execução das obras a prefeitura envolverá diretamente as secretarias municipais de Orçamento, Planejamento e Gestão; Infraestrutura; Agricultura; e Meio Ambiente, além de garantir 100% do óleo diesel necessário para a execução das obras. “Mais uma vez, a união entre o poder público e os produtores convergem para o desenvolvimento econômico e social do nosso município e todo o Oeste da Bahia”, afirmou Oziel Oliveira.

Já a ABAPA, por meio do Programa Patrulha Mecanizada, garantirá os equipamentos necessários e equipes para execução da obra. Os produtores da região oferecerão apoio logístico aos profissionais que estarão na linha de frente. “É assim, com a união de todos que estamos conseguindo chegar mais longe e garantir aos nossos agricultores e a comunidades do oeste mais condições de transitar”, destacou o presidente da entidade, Júlio Busato.

Patrulha Mecanizada

Somente em 2017, os agricultores baianos, por meio do Patrulha Mecanizada da ABAPA, revitalizaram 223,2 km de estradas. Desde o início do projeto, em 2013, já foram recuperados mais de 1.300 km de estradas, com um investimento, aproximado, de R$ 30 milhões para a aquisição de máquinas, manutenção e custeio das operações do programa, com recursos dos agricultores baianos, por meio do IBA, Prodeagro, Fundeagro e parceria com os municípios e com apoio dos próprios produtores.

