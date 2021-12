ABAPA e AIBA debatem formatação de base de dados meteorológicos para o Oeste

Os integrantes da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) e da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) se reuniram com os técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMPRAPA) – Monitoramento por Satélite e do site de Climatempo para discutir a formatação de uma base de dados meteorológicos unificada para o Oeste da Bahia. No encontro, os agricultores trocaram experiências sobre a base de dados meteorológicos para na previsão do tempo no Oeste da Bahia e relataram o gargalo na sistematização e armazenamento das estações meteorológicas na região.

O analista ambiental da AIBA, Enéas Porto, acredita que um trabalho articulado para a obtenção de uma rede de informações nas estações meteorológicas públicas e privadas poderia apoiar o desenvolvimento de trabalhos técnicos para o entendimento do comportamento hidroclimático e apoiar os produtores na tomada de decisões no campo. “No Oeste da Bahia, existem 39 estações pluviométricas e 32 fluviométricas públicas em funcionamento. Mesmo com registros desde 1911, ainda existem lacunas nestes dados. Existe uma quantidade expressiva de estações meteorológicas nas fazendas, mas não há compartilhamento e integração destes dados”, explicou.

Além das estações, os técnicos do programa Fitossanitário do Algodão, realizado pela ABAPA, disponibilizam em relatórios os dados do regime de chuvas dos núcleos regionais espalhados pelo Oeste e Sudoeste baiano e o comparativo com a última safra. “É uma base de registro do regime de chuva, que poderia contribuir para a formatação de um banco de dados com o cruzamento de informações com as estações existentes. Ter uma base eficiente e constantemente atualizada seria muito útil para o gerenciamento nas fazendas”, disse o coordenador do programa, Antônio Carlos Araújo.

Base sólida

Os técnicos da EMPRAPA e do Climatempo, por sua vez, demonstraram a importância de ter acesso à uma base sólida e confiável do regime de chuvas que poderá nortear a rotina dos agricultores e as ações das instituições ligadas ao setor no uso, por exemplo, de recursos materiais e humanos nas fases de plantio, de aplicação de defensivos e na colheita, além de subsidiar estudos e zoneamentos regionais.

Na avaliação dos técnicos Paulo Barroso e Janice Leivas, da EMPRABA, essa primeira reunião de diagnóstico foi importante para entender qual a estrutura e base de dados de meteorologia na região. “Já existe um trabalho na obtenção de dados, o que talvez seja necessário é a unificação e tratamento em uma base de dados compartilhada gerando informações que sejam relevantes para os agricultores”, afirma Barroso.

Já os técnicos do Climatempo, João Rodrigo de Castro e Patrícia Madeira, acreditam em uma futura parceria que possa levar maior confiabilidade dos dados disponibilizados. “O regime de chuvas interfere diretamente na rotina produtiva e ter uma base sólida e consolidada na obtenção, arquivamento e tratamento das informações pode ser bastante interessante aos agricultores, de maneira individual, e para as entidades, de forma macro, podendo estabelecer e influenciar políticas específicas para o setor agrícola”, considera João Rodrigo.

