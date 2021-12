ABAPA certifica como sustentável mais de 75% da produção de algodão

O Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), certifica como sustentável 75,69% % da produção de algodão do Estado. Na safra 2017/2018 foram certificados pela Better Cotton Iniciative (BCI), (entidade suíça que atesta a adoção sistemática de critérios socioambientais pelas propriedades de algodão em todo o mundo) 191.586 mil hectares de área, abrangendo 53 propriedades de agricultores que comprovaram excelência em parâmetros mundiais de boas práticas sociais e ambientais, incluindo respeito aos trabalhadores do campo, a exemplo do cumprimento de normas de saúde e segurança e da legislação trabalhista, bem como de preservação do meio ambiente.

A coordenadora do programa da área de sustentabilidade da ABAPA, Bárbara Bonfim, afirma que há um crescimento constante da produção de algodão certificada no Oeste da Bahia. “Diante dos resultados favoráveis dos produtores frente ao mercado consumidor, existe o interesse dos demais produtores para obterem a certificação. A partir do momento que a fazenda começa a inserir as práticas sustentáveis na rotina, eles percebem os benefícios na gestão como um todo, melhorando também os processos administrativo, contábil e de gestão do empreendimento”, explica. Desde o início dos trabalhos do ABR, em 2011, completa, “houve uma evolução considerável nos últimos seis anos, quando a certificação dos produtores baianos saiu de 21,1% para os atuais 75,69%”.

No processo de certificação da safra 2017/2018, explica o presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato, foram realizadas visitas técnicas para checar 179 itens ligados ao respeito à legislação e critério sustentável na produção agrícola, que será seguido pela elaboração e execução de um plano para atender as não conformidades e a contratação de uma auditoria externa para certificação. Segundo ele, que também é produtor de algodão certificado, o programa de sustentabilidade da entidade vem acompanhando as ações de excelência técnica dos produtores de algodão no campo, que nesta safra 2017/2018 atingiu uma produtividade média maior que 300 arrobas/hectare, consolidando a Bahia como o segundo maior produtor de algodão do Brasil.

“Estamos avançando nos pilares social e ambiental, de respeito aos colaboradores e ao meio ambiente, apoiando os nossos associados nesta certificação. Como entidade, oferecemos para quem trabalha no setor a capacitação, principalmente em segurança, por meio do Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia da ABAPA, e estamos investindo mais de R$ 500 mil para apoiar a recuperação de nascentes de rios em 11 municípios da nossa região”, pontua o dirigente da ABAPA.

adblock ativo