ABAPA capacita trabalhadores de Cocos, Correntina e Muquém do São Francisco

Moradores das cidades de Cocos, Correntina e Muquém do São Francisco foram beneficiados com as capacitações promovidas pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), por meio do Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia (CTPT). O curso de operadores de máquinas agrícolas, realizado neste mês em parceria as prefeituras, teve como objetivo de aperfeiçoar a mão de obra local para que os trabalhadores possam atuar nas propriedades rurais da região.

Um total de 80 trabalhadores foram beneficiados por meio das formações em Operação e Manutenção de Máquinas Beneficiadoras de Algodão; Operação e Manutenção de Trator Agrícola; e NR 31.8 de Segurança do Trabalho para Aplicação de Defensivos Agrícolas.

O prefeito de Cocos, Marcelo de Souza, falou sobre a importância do curso para a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho. "Esperamos que seja o primeiro de uma série de cursos gratuitos apoiados pelos produtores rurais, por meio da ABAPA, que vai facilitar o acesso ao emprego das pessoas em nossa cidade". O prefeito de Correntina, Nilson José Rodrigues, acrescentou: “Ganha a empresa que passa a ter profissionais capacitados, o trabalhador que tem emprego e toda população é beneficiada de forma geral”.

O presidente da ABAPA, Júlio Busato, destacou a importância do apoio à formação. “Os produtores rurais do Oeste da Bahia estão fazendo a sua parte ao apoiar a capacitação da mão de obra do setor agrícola, que exige condições técnicas e de segurança do trabalho para a operação dos equipamentos no campo”. Os cursos foram realizados em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

adblock ativo