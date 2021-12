Viveiros de espécies nativas e frutíferas estão sendo implantados em Wagner

Os viveiros do Assentamento São Sebastião e do Centro Territorial de Educação profissional (CETEP), ambos no município de Wagner, estão em fase de implantação. Integrados ao Projeto de Restauração da Vegetação Nativa na Microbacia do Rio Utinga e da Área de Proteção Ambiental Marimbus/Iraquara, os equipamentos terão capacidade para 50 mil e dez mil mudas, respectivamente, com áreas sombreadas de 576 m² (São Sebastião) e 144 m² (CETEP). As unidades de produção de mudas florestais produzirão espécies nativas e frutíferas.

O projeto de restauração da vegetação nativa contempla, também, a restauração florestal de 110 hectares em pequenas propriedades da Agricultura Familiar; assentamentos de reforma agrária; comunidades indígenas e quilombolas; eventos de troca de experiências ambientais entre as comunidades envolvidas; capacitação das comunidades para coleta de sementes; construção e gestão dos viveiros; produção de mudas; e técnicas de restauração. O investimento total é de, aproximadamente, R$ 1,5 milhão.

O diretor de Políticas para Biodiversidade e Florestas da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), Murilo Figueredo, ressalta que toda etapa de implantação dos viveiros conta com a participação e gestão de atores locais, que serão capacitados pelo projeto. “Foi realizada a mobilização com as comunidades e os assentamentos do entorno a fim de informar e identificar os potenciais envolvidos. A partir daí será formado um grupo de acompanhamento do projeto, com a finalidade de acompanhar as ações em todas as metas, debater a sua continuidade e sustentabilidade e, principalmente, dar continuidade às ações após o projeto”, explicou o gestor estadual.

O Projeto de Revitalização da Microbacia do Rio Utinga e APA Marimbus/Iraquara, que foi contratado por meio do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), é resultado de reivindicações de assentamentos do Movimento dos Sem Terra (MST), Movimento Associativista Indígena Payaya (MAIP), prefeituras, sindicatos e instituições ligadas ao meio ambiente da Chapada Diamantina.

