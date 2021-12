Vitória da Conquista: Sheila Lemos toma posse no cargo de prefeita nesta segunda-feira

A vice-prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (DEM), substituta legal do prefeito Hersen Gusmão, toma posse nesta segunda-feira (22). A prefeitura recebeu o Ofício nº 017/2021, da Câmara Municipal, em que declara Vacância do Cargo de Prefeito Municipal, nesse domingo (21). A gestora assume o cargo devido à morte de Herzem, decorrente da Covid-19.

A posse será realizada de forma presencial, às 10h, no Plenário da Câmara Municipal, com a presença apenas da prefeita, de vereadores e secretários municipais, além da imprensa.

O ofício considera o disposto no art. 6º, I, do Decreto-lei nº 201/67 e no art. 31, VI, da Lei Orgânica do Município, que determina ser competência do presidente da Câmara de Vereadores a declaração de extinção de mandato do prefeito no caso de falecimento, bem como a convocação do substituto legal.

